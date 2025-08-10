Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
10. august 2025
Šramková prehrala v 2. kole turnaja WTA v Cincinnati s Linetteovou

Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podujatie bolo pre slovenskú jednotku generálkou na záverečný grandslam sezóny US Open.

Autor TASR
Cincinnati 10. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati. S 31. nasadenou Poľkou Magdou Linetteovou prehrala 6:7 (4), 0:6. Podujatie bolo pre slovenskú jednotku generálkou na záverečný grandslam sezóny US Open.



dvojhra - 2. kolo:

Magda Linetteová (Poľ.-31) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 7:6 (4), 6:0
.

