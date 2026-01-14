< sekcia Šport
Šramková prehrala v 2. kole turnaja WTA v Hobarte s Prestonovou
Podujatie bolo pre ňu generálkou na úvodný grandslamový turnaj sezóny Australian Open v Melbourne, ktorý sa začne v nedeľu 18. januára.
Autor TASR
Hobart 14. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v tasmánskom Hobarte. V 2. kole prehrala s domácou držiteľkou voľnej karty Austrálčankou Taylah Prestonovou 4:6, 1:6. Podujatie bolo pre ňu generálkou na úvodný grandslamový turnaj sezóny Australian Open v Melbourne, ktorý sa začne v nedeľu 18. januára.
dvojhra - 2. kolo:
Taylah Prestonová (Austr.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:4, 6:1
