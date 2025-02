Šramková prehrala v osemfinále v Dauhe s Rybakinovou v dvoch setoch

dvojhra - osemfinále:



Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 7:6 (1), 6:2

Dauha 12. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa neprebojovala do štvrťfinále turnaja WTA 1000 v katarskej Dauhe. V stredajšom osemfinálovom dueli podľahla favorizovanej Kazaške Jelene Rybakinovej v dvoch setoch 6:7 (1), 2:6.V prvom sete podala Šramková bojovný výkon. Nasadená päťka jej síce zobrala ako prvá podanie, no za stavu 1:3 sa Slovenke podarilo súperku brejknúť. Neskôr prišla o ďalší servis, no vzápätí Rybakinovú brejkla druhýkrát a tak sa rozhodovalo až v tajbrejku. Ten si už siedma hráčka svetového rebríčka postrážila hladko 7:1. V úvode druhého setu Šramkovej zobrala dvakrát podanie a zápas doviedla do víťazného konca.