Šramková prehrala v semifinále turnaja v Nottinghame s Kesslerovou

dvojhra - semifinále:



McCartney Kesslerová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:4, 6:2



Nottingham 21. júna (TASR) -Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA 250 v Nottinghame. V sobotňajšom súboji dvoch nenasadených hráčok prehrala s Američankou McCartney Kesslerovou za 70 minút 4:6, 2:6. Zverenke trénera Milana Martinca tak unikol postup do štvrtého finále na hlavnom profesionálnom okruhu, polepšila si však vo svetovom rebríčku, v jeho onlajn vydaní figuruje na 35. mieste.Šramková utrpela v treťom vzájomnom zápase s Kesslerovou druhú prehru. V zbierke má stále jeden titul, vlani ovládla turnaj v thajskom Hua Hin. Podujatie v Nottinghame bolo pre ňu súčasť prípravy na grandslamový Wimbledon.Začiatok zápasu posunuli organizátori o niekoľko hodín pre dážď. Vo vyrovnanom prvom sete si hráčky držali podanie až do deviateho gemu. V ňom Američanka zlomila Šramkovej servis, následne brejk potvrdila čistou hrou a získala set pomerom 6:4. V tom druhom bola Slovenka od úvodu zatlačená do defenzívy. Kesslerová začala brejkom, pokračovala v aktívnej hre a vypracovala si vedenie 4:0. Šramková kopila nevynútené chyby, dokázala ešte skorigovať na 1:4 a 2:5, ale koncovka setu patrila Američanke. Premenila hneď svoj prvý mečbal a slávila postup do svojho štvrtého finále na WTA Tour. V súboji o titul sa v nedeľu stretne s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.