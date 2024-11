Šramková prehrala vo finále dvojhry v Ťiang-si s Golubicovou

dvojhra - finále:



Viktorija Golubicová (Švajč.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-2) 6:3, 7:5





Ťiou-ťiang 3. novembra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nezískala druhý titul na okruhu WTA. Vo finále dvojhry na turnaji 250 v meste Ťiou-ťiang v čínskej provincii Ťiang-si (dotácia 267.082 USD) prehrala ako nasadená dvojka s Viktorijou Golubicovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3:6 a 5:7. Pre slovenskú jednotku to bolo celkovo tretie singlové finále na ženskom profesionálnom okruhu a aj v tejto sezóne, doposiaľ jedinú cennú trofej získala v septembri na turnaji v thajskom meste Hua Hin.Dvadsaťosemročná Slovenka si napriek prehry z Ťiang-si odnáša prémiu 20.830 USD pred zdanením a 163 bodov do svetového rebríčka. V ňom poskočila o desať miest nahor a v onlajn vydaní figuruje na 43. priečke, čo je jej nové kariérové maximum. Zverenka trénera Milana Martinca a kondičného Dávida Olasza nenadviazala na triumf z Thajska, kde v boji o titul uspela nad Nemkou Laurou Siegemundovou. Vo svojom treťom finále si pripísala druhú prehru. V tuniskom Monastire nestačila na Britku Sonay Kartalovú. Šramková ukončí sezónu v top 50. Zaistila si to najmä svojimi výkonmi v septembri, keď okrem dvoch bojov o titul potom na "tisícke" v Pekingu postúpila z kvalifikácie až do 3. kola.Golubicová vylepšila vzájomnú bilanciu so Šramkovou už na 4:0. Predtým s ňou vyhrala na tvrdom povrchu v rokoch 2015 (Woking), 2020 (Brisbane) i 2021 (Fudžajra). Švajčiarka si pripísala druhý titul na okruhu WTA, pred ôsmimi rokmi vyhrala na domácom turnaji.Slovenke nevyšiel začiatok zápasu, keď hneď prišla o svoj servis a pri podaní Golubicovej nevyužila tri brejkbaly. Šramková robila veľa nevynútených chýb (20), čo pomáhalo súperke, ktorá si držala svoju výhodu. Švajčiarka sa prezentovala kvalitnou obranou a pri deviatej hre sa dostala k trom setbalom. Využila ten tretí, keď slovenská singlová jednotka poslala loptu do siete.V úvode druhého dejstva si obe hráčky podržali svoje podanie. Za stavu 1:1 si však Šramková vypracovala dve šance pri servise Golubicovej a prvýkrát ju dokázala brejknúť. Slovenka mala v následnom geme problémy s jeho potvrdením, no po niekoľkých minútach upravila na 3:1. Švajčiarka si dokázala vziať späť stratený servis a dostala sa do vedenia 4:3 i 5:4. Šramková síce vyrovnala na 5:5, ale v dvanástej hre pri prvom mečbale súperky zahrala do siete.