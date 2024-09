Šramková prehrala vo finále v Monastire s Kartalovou 3:6, 5:7

dvojhra - finále:



Sonay Kartalová (V.Brit.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:3, 7:5,

Monastir 15. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková vo svojom prvom finále dvojhry v kariére na okruhu WTA neuspela. V súboji o titul na turnaji v tuniskom Monastire bola v stretnutí nenasadených hráčok nad jej sily Britka Sonay Kartalová, ktorá zvíťazila 6:3, 7:5.Obe hráčky zažili boj o turnajový primát na najprestížnejšom okruhu premiérovo a začali nervózne. Britka hneď v prvej hre stratila podanie a Slovenka ju vzápätí napodobnila. Šramková potom nezvládla servis a prehrávala 1:3, no podaril sa jej rebrejk. Keď však stratila podanie aj na 3:5, Kartalová už zopakovanie podobnej situácie nedopustila a využila hneď prvý setbal.V druhom sete slovenská hráčka ťahala za kratší koniec od úvodného gemu, ktorý prehrala pri vlastnom podaní bez úspešnej výmeny. Prehrávala aj 1:4, no následne zabojovala a po troch úspešných gemoch vyrovnala na 4:4. V jedenástej hre však opäť stratila podanie, celkovo po siedmykrát v zápase a Britka dopodávala do víťazného konca, keď premenila už úvodný mečbal. Šramkovej sa tak nepodarilo súperku zdolať tak ako pred rokom na turnaji v Bathe, keď uspela v troch setoch.