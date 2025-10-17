Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šramková prehrala vo štvrťfinále turnaja v Osake s Fernandezovou

Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR/AP

Do druhého štvrťfinálového duelu nenastúpila domáca favoritka a najvyššie nasadená Naomi Osaková, ktorá sa tesne pred zápasom odhlásila pre zranenie ľavej nohy.

Autor TASR
Osaka 17. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 250 v japonskej Osake. V piatkovom zápase podľahla štvrtej nasadenej Leylah Fernandezovej z Kanady v dvoch setoch 6:7 (2) a 3:6. Duel trval hodinu a 36 minút.

dvojhra - štvrťfinále:

Leylah Fernandezová (Kan-4.) - Rebecca Šramková (SR) 7:6 (2), 6:3, Jaqueline Cristianová (Rum.) - Naomi Osaková (Jap.-1) bez boja
.

