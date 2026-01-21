< sekcia Šport
Šramková s Noskovou neuspeli v 1. kole štvorhry
Vo dvojhre prehrala Šramková tiež v úvodnom kole s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
Autor TASR
Melbourne 21. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou neuspeli v 1. kole štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Šiestej nasadenej americko-novozélandskej dvojici Asia Muhammadová, Erin Routliffeová podľahli 4:6, 4:6. Vo dvojhre prehrala Šramková tiež v úvodnom kole s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Asia Muhammadová, Erin Routliffeová (USA/N. Zél.-6) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 6:4, 6:4
