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Šramková s Noskovou postúpili do 2. kola štvorhry
V úvodnom kole zdolali na tráve All England Clubu francúzsky pár Diane Parryová a Elsa Jacquemotová.
Autor TASR
Londýn 3. júla (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolali na tráve All England Clubu francúzsky pár Diane Parryová, Elsa Jacquemotová 6:3, 7:5.
ženy - štvorhra - 1. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) - Diane Parryová, Elsa Jacquemotová (Fr.) 6:3, 7:5
Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) - Diane Parryová, Elsa Jacquemotová (Fr.) 6:3, 7:5