Šramková s Noskovou skončili v semifinále na turnaji v Monterrey
Za stavu 4:1 v prospech čínsko-ruskej dvojice Chan-jü Kuo a Alexandra Panovová zápas skrečovali.
Autor TASR
Monterrey 23. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková po boku Češky Lindy Noskovej skončila na turnaji WTA v mexickom Monterrey v semifinále štvorhry. Za stavu 4:1 v prospech čínsko-ruskej dvojice Chan-jü Kuo a Alexandra Panovová zápas skrečovali.
štvorhra - semifinále:
Chan-jü Kuo (Čína), Alexandra Panovová (Rus.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 4:1 skreč.
