Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Šport

Šramková s Noskovou skončili v semifinále na turnaji v Monterrey

.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková podáva. Foto: TASR/AP

Za stavu 4:1 v prospech čínsko-ruskej dvojice Chan-jü Kuo a Alexandra Panovová zápas skrečovali.

Autor TASR
Monterrey 23. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková po boku Češky Lindy Noskovej skončila na turnaji WTA v mexickom Monterrey v semifinále štvorhry. Za stavu 4:1 v prospech čínsko-ruskej dvojice Chan-jü Kuo a Alexandra Panovová zápas skrečovali.


štvorhra - semifinále:

Chan-jü Kuo (Čína), Alexandra Panovová (Rus.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 4:1 skreč.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb