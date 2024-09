Šramková s prvým titulom na okruhu WTA, uspela vo finále v Hua Hin

dvojhra - finále:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:4, 6:4



Hua Hin 22. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková získala v nedeľu prvý titul vo dvojhre na okruhu WTA. Vo finále turnaja 250 v thajskom meste Hua Hin zdolala Lauru Siegemundovú z Nemecka 6:4, 6:4 a dosiahla životný úspech. Pre Šramkovú to bolo druhé singlové finále v priebehu siedmich dní. Minulý týždeň v tuniskom Monastire prehrala v súboji o cennú trofej s Britkou Sonay Kartalovou.Dvadsaťsedemročná Šramková figuruje v onlajn vydaní svetového rebríčka na 61. mieste, čo je jej nové kariérové maximum. Zároveň sa od pondelka stane novou slovenskou jednotkou. Zverenka trénera Milana Martinca a kondičného Dávida Olasza na rozdiel od Monastiru zvládla v Thajsku aj poslednú prekážku, získala 250 bodov do svetového rebríčka, v ktorom poskočila o 41 miest nahor a prémiu 35.250 USD pred zdanením.Slovenke nevyšiel začiatok zápasu v snahe získať premiérový turnajový primát na najprestížnejšom okruhu. V druhej hre urobila dve dvojchyby a prišla o svoj servis. Šramková však vzápätí kontrovala rebrejkom. Postupne zlepšila svoju hru, Siegemundovej zobrala druhýkrát za sebou podanie a vytvorila si náskok 4:2. V desiatom geme najprv odvrátila brejkbal a krátko na to využila prvý setbal. Úvodný gem druhého dejstva na podaní Nemky trval 26 minút, Šramková nevyužila štyri brejkbaly a Siegemundová napokon uhájila servis. Obe hráčky si držali svoje podanie až do siedmej hry. Slovenka zvládla Tildenov gem a zobrala servis súperke čistou hrou, no vzápätí o svoju výhodu prišla. Šramková však v deviatej hre opäť uspela na returne, a potom premenila hneď prvý mečbal.Šramková po zisku prvého titulu na okruhu WTA neskrývala emócie: "" uviedla Slovenka v prvom pozápasovom interview priamo na dvorci. Siegemundová bola po stretnutí sklamaná: "