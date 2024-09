Šramková sa prebojovala do finále turnaja WTA v Monastire

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Lucia Bronzettiová (Tal.-7) 6:3, 6:4, Sonay Kartalová (V.Brit.) - Eva Lysová (Nem.) 5:1, Lysová skreč

Monastir 14. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA. V sobotňajšom semifinálovom dueli v tuniskom Monastire zdolala siedmu nasadenú Talianku Luciu Bronzettiovú 6:3, 6:4. V boji o titul sa stretne v nedeľu s Britkou Sonay Kartalovou, jej súperka Eva Lysová z Nemecka semifinálový zápas skrečovala v úvodnom sete za stavu 5:1 pre Kartalovú.Dvadsaťsedemročná Slovenka vstúpila do zápasu výborne, keď hneď v úvode brejkla súperku a dostala sa do vedenia 2:0. Následne za stavu 2:3 vyhrala štyri gemy za sebou a uchmatla set pre seba v pomere 6:3. Vstup do toho druhého vyšiel síce lepšie 86. hráčke svetového rebríčka, no Šramková sa postupne dokázala dostať späť do tempa a poradilo sa jej otočiť stav z 0:2 na 3:2. Koncovka setu opäť patrila zverenke trénera Milana Martinca. Za stavu 5:4 pri podaní súperky premenila v desiatom geme hneď svoj prvý mečbal a po 92-minútovom boji sa mohla tešiť z premiérového postupu do finále na hlavnom profesionálnom okruhu." uviedla Šramková pre webstránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).Šramková predtým na turnaji vyradila v 1. kole francúzsku kvalifikantku Elsu Jacquemotovú, v osemfinále jej krajanku a druhú nasadenú Claru Burelovú a vo štvrťfinále po takmer triapolhodinovom boji zdolala Španielku Saru Sorribesovú Tormovú.