Šramková skončila v 2. kole kvalifikácie turnaja US Open

kvalifikácia US Open ženy - 2. kolo:



Usue Maitane Arconadová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-10) 6:3, 6:4

New York 21. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie grandslamového turnaja US Open. Desiata nasadená hráčka vypadla v druhom kole s domácou Usue Maitane Arconadovou, ktorej podľahla v dvoch setoch 3:6 a 4:6.