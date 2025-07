Šramková skončila v 2. kole turnaja v Montreale

dvojhra - 2. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-2) - Kuo Chan-jü (Čína) - 6:3, 6:1, Caty McNallyová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-31) 6:2, 6:2, Clara Tausonová (Dán.-16) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:1, 6:2, Naomi Osaková (Jap.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-13) 4:6, 7:6 (6), 6:3, McCartney Kesslerová (USA-28) - Maya Jointová (Aus.) 4:6, 6:4, 6:3, Anastasija Sevastovová (Lot.) - Magda Linettová (Poľ.-25) 6:3, 4:6, 6:4, Madison Keysová (USA-6) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:2, 6:1



Montreal 31. júla (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Montreale. Šiesta nasadená hráčka potvrdila úlohu favoritky a Nemku Laura Siegemundovú zdolala hladko 6:2, 6:1. V ďalšom dueli nastúpi proti krajanke Caty McNallyovej, ktorá vyradila Slovenku Rebeccu Šramkovú po hladkej dvojsetovej výhre 6:2, 6:2.Šramková mala v úvodnej fáze voľný žreb a do duelu išla ako favoritka v pozícii 31. nasadenej hráčky. Jej súperka, ktorej patrí v rebríčku WTA 116. miesto, využila prvý brejkbal za stavu 2:1 vo svoj prospech. Servis síce nepotvrdila, no následne vzala Šramkovej dve podania v rade a zužitkovala prvý setbal. Na úvod druhého dejstva vzala súperke servis Šramková, zo svojich však neudržala ani jeden.