Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500
Dvadsaťosemročná Slovenka nezachytila úvod duelu, keď v prvom sete stratila dvakrát svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 5:0, ktoré si už postrážila.
Autor TASR
Monterrey 22. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry turnaja WTA 500 v mexickom Monterrey. Najvyššie postavená slovenská hráčka vo svetovom rebríčku podľahla Alycii Parksovej z USA v dvoch setoch 2:6 a 5:7.
Dvadsaťosemročná Slovenka nezachytila úvod duelu, keď v prvom sete stratila dvakrát svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 5:0, ktoré si už postrážila. V druhej sade sa scenár opakoval, Šramková si neudržala servis a prehrávala 0:3. Potom však dokázala duel zdramatizovať, keď v deviatom geme vzala Američanke podanie a následne vyrovnala na 5:5, no v dvanástej hre ju opäť nepodržal vlastný servis a Parksová využila druhý mečbal.
Šramková figuruje v Monterrey aj v súťaži deblistiek, po boku Češky Lindy Noskovej si v piatok zahrala takisto vo štvrťfinále.
dvojhra - štvrťfinále:
Alycia Parksová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 7:5
Alycia Parksová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 7:5