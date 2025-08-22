Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Šport

Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500

.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR/AP

Dvadsaťosemročná Slovenka nezachytila úvod duelu, keď v prvom sete stratila dvakrát svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 5:0, ktoré si už postrážila.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Monterrey 22. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry turnaja WTA 500 v mexickom Monterrey. Najvyššie postavená slovenská hráčka vo svetovom rebríčku podľahla Alycii Parksovej z USA v dvoch setoch 2:6 a 5:7.

Dvadsaťosemročná Slovenka nezachytila úvod duelu, keď v prvom sete stratila dvakrát svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 5:0, ktoré si už postrážila. V druhej sade sa scenár opakoval, Šramková si neudržala servis a prehrávala 0:3. Potom však dokázala duel zdramatizovať, keď v deviatom geme vzala Američanke podanie a následne vyrovnala na 5:5, no v dvanástej hre ju opäť nepodržal vlastný servis a Parksová využila druhý mečbal.

Šramková figuruje v Monterrey aj v súťaži deblistiek, po boku Češky Lindy Noskovej si v piatok zahrala takisto vo štvrťfinále.



dvojhra - štvrťfinále:

Alycia Parksová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 7:5
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič