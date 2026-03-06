< sekcia Šport
Šramková skrečovala zápas 1. kola v Indian Wells s Volynetsovou
V 1. kole skončila aj držiteľka voľnej karty Venus Williamsová po prehre s Francúzkou Diane Parryovou 3:6, 7:6 (4), 1:6.
Autor TASR
Indian Wells 6. marca (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do druhého kola turnaja WTA v kalifornskom Indian Wells. V noci na piatok skrečovala duel s domácou Katie Volynetsovou po prvom sete, ktorý prehrala 1:6.
V 1. kole skončila aj držiteľka voľnej karty Venus Williamsová po prehre s Francúzkou Diane Parryovou 3:6, 7:6 (4), 1:6. Štyridsaťpäťročná Američanka štartovala v Indian Wells 30 rokov po svojom debute na podujatí v roku 1996. „Samozrejme, prehra nie je zábava, ale je skvelé hrať pred domácim publikom. Mám úžasných fanúšikov, ktorí vo mňa veria a baví ma hrať pre nich. Dnes to bolo ťažké, ale taký je šport a taký je život. Vezmem si z toho to, čo potrebujem,“ uviedla sedemnásobná grandslamová šampiónka podľa AP.
Z postupu sa tešila domáca Taylor Townsendová po triumfe nad Češkou Mariou Bouzkovou 6:2, 6:1. Zo štvorice českých reprezentantiek pokračuje len Kateřina Siniaková, ktorá zvíťazila nad Američankou Sofiou Keninovou 1:6, 6:4, 6:1.
výsledky - 1.kolo:
Laura Siegemund (Nem.) - Petra Marcinková (Chor.) 3:6, 6:3, 6:4, Kayla Dayová (USA) - Francesca Jonesová (V.Brit.) 6:3, 6:1, Donna Vekičová (Chor.) - Tereza Valentová (ČR) 7:6 (4), 7:6 (4), Cristina Bucsová (Šp.) - Darja Viďmanova (ČR) 6:4, 6:0, Diane Parryová (Fr.) - Venus Williamsová (USA) 6:3, 6:7 (4), 6:1, Anna Bondárová (Maď.) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 7:6 (5), 7:5, Lilli Taggerová (Rak.) - Varvara Gračovová (Fr.) 6:2, 6:4, Katie Volynetsová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:1 - skreč, Kateřina Siniaková (ČR) - Sofia Keninová (USA) 1:6, 6:4, 6:1, Storm Hunterová (Austr.) - Magdalena Frechová (Poľ.) 3:6, 7:5, 6:3, Antonia Ružičová (Chor.) - Jennifer Bradyová (USA) 3:6, 6:4, 6:2, Hailey Baptisteová (USA) - Emiliana Arangová (Kol.) 2:6, 6:2, 6:3, Solana Sierrová (Arg.) - Peyton Stearnsová (USA) 7:5, 7:5, Sonay Kartalová (V. Brit.) - Tararudee Lanlanopvá (Thaj.) 6:4, 6:4, Taylor Townsendová (USA) - Marie Bouzková (ČR) 6:2, 6:1, Ashlyn Kruegerová (USA) - Magda Linettová (Poľ.) 6:1, 6:4
