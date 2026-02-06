< sekcia Šport
Šramková vypadla v 1. kole kvalifikácie turnaja WTA 1000 v Dauhe
Nestačila v pozícii nasadenej dvanástky na Japonku Mojuku Učidžimovú, keď prvý set vyhrala 6:4, no v ďalších dvoch neuspela 6:7 (4) a 2:6.
Dauha 6. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková si nezahrá v hlavnej súťaži turnaja v Dauhe, ktorý patrí do najprestížnejšej kategórie WTA 1000. V 1. kole kvalifikácie nestačila v pozícii nasadenej dvanástky na Japonku Mojuku Učidžimovú, keď prvý set vyhrala 6:4, no v ďalších dvoch neuspela 6:7 (4) a 2:6.
kvalifikácia dvojhry - 1. kolo:
Mojuka Učidžimová (Jap.) - Rebecca Šramková (SR-12) 4:6, 7:6 (4), 6:2
