Šramková vypadla v 1. kole kvalifikácie turnaja WTA 1000 v Dauhe

Na archívnej snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Nestačila v pozícii nasadenej dvanástky na Japonku Mojuku Učidžimovú, keď prvý set vyhrala 6:4, no v ďalších dvoch neuspela 6:7 (4) a 2:6.

Autor TASR
Dauha 6. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková si nezahrá v hlavnej súťaži turnaja v Dauhe, ktorý patrí do najprestížnejšej kategórie WTA 1000. V 1. kole kvalifikácie nestačila v pozícii nasadenej dvanástky na Japonku Mojuku Učidžimovú, keď prvý set vyhrala 6:4, no v ďalších dvoch neuspela 6:7 (4) a 2:6.



kvalifikácia dvojhry - 1. kolo:

Mojuka Učidžimová (Jap.) - Rebecca Šramková (SR-12) 4:6, 7:6 (4), 6:2
.

