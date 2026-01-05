Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šramková vypadla v prvom kole turnaja v Brisbane

Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na tvrdom povrchu nestačila kvalifikantka na domácu Kimberly Birrellovú, ktorá štartovala na základe voľnej karty. Podľahla jej v troch setoch 4:6, 6:3, 3:6.

Brisbane 5. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková vypadla v prvom kole turnaja WTA v austrálskom Brisbane. Na tvrdom povrchu nestačila kvalifikantka na domácu Kimberly Birrellovú, ktorá štartovala na základe voľnej karty. Podľahla jej v troch setoch 4:6, 6:3, 3:6.

Turnaj WTA v Brisbane - výsledok:

1. kolo:

Kimberley Birrellová (Aus.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:4, 3:6, 6:3
