Šramková vypadla v prvom kole turnaja v Brisbane
Autor TASR
Brisbane 5. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková vypadla v prvom kole turnaja WTA v austrálskom Brisbane. Na tvrdom povrchu nestačila kvalifikantka na domácu Kimberly Birrellovú, ktorá štartovala na základe voľnej karty. Podľahla jej v troch setoch 4:6, 6:3, 3:6.
Turnaj WTA v Brisbane - výsledok:
1. kolo:
Kimberley Birrellová (Aus.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:4, 3:6, 6:3