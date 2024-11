Šramková zdolala Boulterovú, Slovenky vyrovnali nad Britkami na 1:1

semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej:



SLOVENSKO - Veľká Británia 1:1 po dvojhrách



Viktória Hrunčáková - Emma Raducanuová 4:6, 4:6



Rebecca Šramková - Katie Boulterová 2:6, 6:4, 6:4











Malaga 19. novembra (TASR) - Slovenské tenistky hrajú v semifinálovom dueli finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage s Veľkou Britániou 1:1. O vyrovnávajúci bod sa zaslúžila Rebecca Šramková, ktorá v súboji tímových jednotiek zdolala Katie Boulterovú 2:6, 6:4, 6:4. O postupujúcom do finále tak rozhodne záverečná štvorhra.Boulterová vďaka dvom víťazným returnom hneď v úvodnom geme prelomila Šramkovej podanie. Slovenka hneď vzápätí kontrovala rebrejkom, no v tretej hre opäť prišla o servis a Britka sa dostala na koňa. Za stavu 4:2 Šramkovú opäť brejkla a pri vlastnom servise následne premenila tretí setbal. Boulterová mala v úvodnom dejstve navrch vo výmenách a celkovo zahrala 14 winnerov.Na začiatku druhého setu sa Šramková rýchlo ujala vedenia 2:0 a po troch esách mala dve šance potvrdiť brejk. Boulterová získala štyri fiftíny v sérii a znížila na 1:2, no vo štvrtom geme opäť zaváhala na podaní. Šramková vzápätí odskočila Britke na 4:1. Boulterová sa v ďalších minútach vrátila k hre z prvého setu, vyrovnala na 4:4, no koncovka patrila Šramkovej, ktorá si vďaka brejku v desiatom geme vynútila rozhodujúce dejstvo.Boulterová robila čoraz viac nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn Šramkovej, ktorá v úvode tretieho setu zobrala súperke podanie a viedla 3:1. Britka síce vyrovnala na 3:3, no v závere slávila úspech Slovenka, ktorá za stavu 5:4 využila druhý mečbal.uviedla Šramková v pozápasovom interview.