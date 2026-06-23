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Šramková zdolala Hrunčákovú v kvalifikácii na turnaj vo Wimbledone

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Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Michal Svítok

Jej ďalšou súperkou bude Srbka Teodora Kostovičová.

Autor TASR
Wimbledon 23. júna (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola kvalifikácie na grandslamový turnaj vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej šestnástky svoju krajanku Viktóriu Hrunčákovú 7:6 (5), 7:6 (3). Jej ďalšou súperkou bude Srbka Teodora Kostovičová.

ženy - kvalifikácia - 1. kolo:

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-16) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 7:6 (5), 7:6 (3)
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