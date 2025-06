Šramková zdolala Putincevovú, je vo štvrťfinále WTA v Nottinghame

dvojhra - 2. kolo:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Julia Putincevová (Kaz.-4) 6:1, 4:6, 6:4

Nottingham 18. júna (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA 250 v Nottinghame. V zápase 2. kola zdolala štvrtú nasadenú hráčku „pavúka“ Juliu Putincevovú z Kazachstanu po trojsetovom boji 6:1, 4:6, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude siedma nasadená Linda Nosková z Česka, ktorá vyradila domácu Britku Francescu Jonesovú 6:1, 6:3.Najlepšia slovenská singlistka mala ideálny vstup do zápasu, v treťom geme zobrala servis súperke a brejk potvrdila čistou hrou. Slovenke sa podarilo prelomiť podanie Putincevovej ešte dvakrát a prvý set získala hladko v pomere 6:1.V nastolenom trende pokračovala aj v úvode druhého dejstva, keď najskôr otvorila set zvládnutou hrou na servise a na príjme bola opäť úspešná. Po chvíli viedla už 3:0, no Kazaška ziskom piatich gemov za sebou zvrátila priebeh a po výsledku 6:4 zdramatizovala duel.Tretí set priniesol nepresnosti na oboch stranách. Hráčky si zobrali po dvakrát servis. Šramková si za stavu 4:4 svoje podanie udržala a v desiatom geme setu premenila druhý mečbal po viac ako dvoch hodinách.