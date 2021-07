Šramková zdolala v 1. kole turnaja v Prahe Kvitovú

1. kolo - dvojhra



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Petra Kvitová (ČR-1) 7:6 (5), 6:3, 6:4

Praha 12. júla (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková dosiahla cenný triumf na turnaji WTA v Prahe. V pondelkovom prvom kole dvojhry zdolala najvyššie nasadenú Petru Kvitovú 7:6 (5), 3:6, 6:4. V ďalšom kole sa stretne s víťazkou duelu medzi Nemkou Monou Barthelovou a krajankou Viktóriou Kužmovou.V prvom sete si Šramková i Kvitová držali servis až do deviatej hry. V nej Češka získala brejk, no vzápätí ani ona nezvládla svoje podanie a dovolila Slovenke vyrovnať. Šramková však opäť stratila podanie, rovnako ako domáca tenistka a séria brejkov pokračovala i v tajbrejku. V skrátenej hre prehrávala Kvitová 2:4, no dokázala otočiť na 5:4. Potom však prehrala dve svoje podania a nenasadená Slovenka premenila setbal.V druhej časti hry dokázala Kvitová získať kľúčový bod vo ôsmom geme a napokon i celý set, no v treťom sa opäť zopakovala situácia z prvého setu, keď mali obe hráčky problém udržať si podanie. Šramková v šiestej hre brejkla súperku na 4:2, hoci následne dovolila Češke skorigovať a za stavu 5:3 premárnila možnosť ukončiť zápas pri svojom servise, ani Kvitová nevyužila príležitosť a svetová dvanástka napokon prehrala s 232. hráčkou rebríčka WTA 4:6.citoval Šramkovú web Slovenského tenisového zväzu stz.sk.