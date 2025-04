Šramkovú mrzeli koncovky setov: „Škoda, že to nevyšlo“

Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenskú tenistku Rebeccu Šramkovú mrzeli koncovky setov v stretnutí s Američankou Bernardou Perovou. Líderka domáceho tímu v zápase kvalifikačnej skupiny Pohára Billie Jean-Kingovej prehrala so súperkou tesne 6:7 (2), 5:7. V prvom sete nedokázala dopodávať za stavu 6:5 a v druhom jej na zisk nestačilo vedenie 4:0 i 5:2.



„Bohužiaľ, nevyšlo to, aby som doma dosiahla druhé víťazstvo. Samozrejme, že sme všetky smutné, snažila som sa dať do toho úplne všetko. Pri stave 4:0, keď sme mali dlhú výmenu, mi trošku došla 'para'. Cítila som to aj pri 5:2. Bolo to hlavne o nohách, akoby som fyzicky trošku odišla a nedohrala set do víťazného konca. Tretí by určite vyzeral inak. Aj ona by začala pochybovať, no škoda,“ uviedla Šramková.



Podľa nej jej výkon neovplyvnil piatkový duel s Dánkou Johanne Christine Svendsenovou, ktorý trval viac ako tri hodiny. „Ani nie. Myslím si, že som sa stihla dať dokopy za ten jeden deň. Mali sme iba hodinku tréning v sobotu. Celé poobedie som oddychovala. Ale mala som dosť.“ Podľa rebríčkového postavenia mala nastúpiť proti Alycii Parksovej, no nakoniec hrala s Perovou: „My sme vedeli, že je chorá. Na 95 percent bolo isté, že budem hrať Perovou.“



Slovenky nepostúpili na finálový turnaj a nezopakujú tak finálovú účasť z minulého roka. Tím čakajú v novembri barážové stretnutia. Hrať sa bude v siedmich trojčlenných skupinách a víťaz postúpi do kvalifikácie pre ďalší ročník.



Šramková sa vyjadrila aj k tlaku, keďže nastupovala za stavu 0:1. „Myslím si, že som v Malage dokázala, že to úplný tlak pre mňa nie je. Samozrejme, hrá sa lepšie, keď je 1:0. Išla som však do toho s tým, že ten bod idem spraviť, nech to stojí čokoľvek.“ Vyjadrila sa aj k atmosfére v tíme a v hľadisku: „Tímová je vždy dobrá, preto dokážeme uhrať aj dobré výsledky. Bolo super hrať pred domácim publikom. Sme veľmi radi, že sme mohli tento turnaj odohrať doma. Ľudia boli úžasní. Veľmi im ďakujeme za podporu. Bola takmer plná aréna, atmosféra bola neskutočná. Škoda len, že to nevyšlo." Slovenská singlová jednotka zároveň prezradila, že sa odhlásila z budúcotýždňového antukového turnaja v Stuttgarte.