Srb Nikola Jokič by mal obhájiť cenu pre najužitočnejšieho hráča

Denver 9. mája (TASR) - Srbský basketbalista Nikola Jokič by mal podľa zámorských médií získať ocenenie pre najužitočnejšieho hráča zámorskej NBA (MVP). Hráč Denveru Nuggets bol strojcom postupu svojho tímu do štvrťfinále play off Západnej konferencie. Ocenenie je preňho druhé po sebe.



Jokič ako prvý v histórii dosiahol v jednom ročníku 2000 bodov, 1000 doskokov a 500 asistencií a ako trinásty hráč v NBA by mal obhájiť víťazstvo v ankete MVP. Vedenie profiligy by malo potvrdiť oficiálne výsledky v priebehu niekoľkých dní. Meno tohtoročného víťaza v predstihu zverejnila agentúra AP a americké médiá.