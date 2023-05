Srb Stolica je nový tréner AS Trenčín

Trenčín 26. mája (TASR) - Futbalistov AS Trenčín povedie srbský tréner Ilija Stolica. Štyridsaťštyriročný kormidelník podpísal s klubom dvojročný kontrakt. Na lavičke nahradil Františka Straku. Fortunaligista o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



"Je pre mňa obrovskou cťou stať sa trénerom AS Trenčín. Klub vnímam a sledujem veľmi dlho. Zamiloval som si ho ešte ako asistent trénera v Partizane Belehrad. Mal som možnosť vidieť odvetný zápas proti Steaue Bukurešť. Prvý vyhral rumunský tím 2:0, ale po dvadsiatich minútach odvety viedol Trenčín o dva góly. Očaril ma celkový herný prejav mužstva. Bol som prekvapený, aké odvážne a tvrdo pracujúce mužstvo som videl. Odvtedy som začal sledovať hráčov AS," uviedol Stolica, ktorý ako hlavný tréner sedel na lavičke FK Voždovac, Vojvodiny Novi Sad, Olimpije Ľubľana a Partizanu Belehrad. Dva roky pôsobil aj ako kormidelník reprezentácie Srbska do 21 rokov.



Stolica má ako bývalý aktívny futbalista na svojom konte viac ako 250 štartov v rôznych súťažiach, v ktorých zaznamenal 74 gólov. V ročníku 2001/2002 sa stal s 19 zásahmi najlepším strelcom srbskej ligy. Od roku 2005 odohral tri roky v najvyššej belgickej súťaži. V dresoch Sint-Truidense VV a RAEC Mons strelil spolu dvadsať gólov. O stave futbalu v Trenčíne, ktorý v tomto ročníku Fortuna ligy obsadil 9. miesto, má detailné informácie: "Viem, že klub má v posledných rokoch ťažkosti. So situáciou som plne oboznámený. Teším ma, že som dostal možnosť priniesť do klubu novú energiu. Je to pre mňa výzva."



Straka pomohol v tomto ročníku zachrániť AS v najvyššej súťaži. Šesťdesiatštyriročný kouč sa ujal kormidla po 2. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy, v nasledujúcich ôsmich zápasoch získali Trenčania 14 z 24 možných bodov a už kolo pred koncom súťaže mali istotu zotrvania vo FL.