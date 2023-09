Srbi podľahli Talianom, USA pokračujú turnajom bez prehry

MS basketbalistov:



Okinawa/Manila 1. septembra (TASR) - Basketbalisti USA zostávajú na MS stopercentní. V piatok zvíťazili nad Čiernou Horou v zápase nadstavbovej J-skupiny vo filipínskom meste Pasay 85:73.Balkánsky tím sa proti úradujúcim olympijským šampiónom dlho držal a po polčase viedol o bod 38:37. Jeho lídrom bol ako tradične pivot Chicaga Bulls Nikola Vučevič, ktorý zaznamenal 18 bodov a 16 doskokov. Najlepším strelcom Američanov bol napokon krídelník Minnesoty Anthony Edwards so 17 bodmi, Austin Reaves pridal 12 a Jaren Jackson 11.Prvú prehru na šampionáte zaznamenali Srbi, ktorí podľahli Talianom tesne 76:78. Ešte v polovici tretej štvrtiny pritom viedli o 16 bodov (60:44). Najlepším strelcom víťazov bol krídelník Utahu Jazz Simone Fontecchio, ktorý dal 30 bodov, Srbom nestačilo 18 bodov Bogdana Bogdanoviča. Taliani zdolali Srbov už na treťom významnom podujatí v sérii, pred rokom ich vyradili na ME a ešte predtým ich zdolali aj na ich domácej palubovke v Belehrade v olympijskej kvalifikácii a nepustili ich do Tokia.