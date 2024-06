Srbi pohrozili odchodom, ak UEFA nepotrestá Albánsko a Chorvátsko

Hamburg 20. júna (TASR) - Srbský futbalový zväz (FSS) pohrozil odstúpením svojho tímu z prebiehajúcich ME, ak Európska futbalová únia nepotrestá Albánsko a Chorvátsko za urážlivé pokriky ich fanúšikov v stredajšom vzájomnom dueli B-skupiny (2:2).



Generálny sekretár srbského zväzu Jovan Surbatovič podľa agentúry Reuters uviedol, že podali formálnu sťažnosť pre nenávistné pokriky priaznivcov Albánska a Chorvátska. Tí údajne počas stredajšieho duelu v Hamburgu zhodne skandovali "zabi, zabi, zabi Srba".



"To, čo sa stalo, je škandalózne a budeme žiadať UEFA o sankcie, aj keby to malo znamenať nepokračovanie v súťaži. Ak ich UEFA nepotrestá, budeme rozmýšľať, ako ďalej," vyhlásil Surbatovič.



UEFA v pondelok začala disciplinárne konanie voči Srbskému futbalovému zväzu po tom, čo jeho priaznivci vyvesili transparent s "provokatívnym odkazom nevhodným na športové podujatie" a za hádzanie predmetov na ihrisko počas zápasu Srbska s Anglickom (0:1). Srbi za to dostali pokutu v celkovej výške 14.500 eur. Kosovská futbalová federácia sa predtým sťažovala na srbských fanúšikov, ktorí údajne "prejavovali politické, šovinistické a rasistické odkazy proti Kosovu".



"Naši fanúšikovia sa správali oveľa lepšie ako ostatní," reagoval Surbatovič. "Jedného fanúšika potrestali za rasistické urážky, ale nechceme, aby sa to pripisovalo iným. My Srbi sme gentlemani a máme otvorené srdce."