Srbi postúpili po remíze 2:2 s Bulharskom

10. kolo kvalifikácie ME 2024



Maďarsko - Čierna Hora 3:1 (0:1)



Góly: 67. a 68. Szoboszlai, 90.+3 Ádám - 36. Rubežič





Srbsko - Bulharsko 2:2 (1:0)



Góly: 17. Veljkovič, 77. Babič - 59. Rusev, 69. Despodov





konečná tabuľka G-skupiny:



1. Maďarsko 8 5 3 0 16:7 18*



2. Srbsko 8 4 2 2 15:9 14*



3. Čierna Hora 8 3 2 3 9:11 11



4. Litva 8 1 3 4 8:14 6



5. Bulharsko 8 0 4 4 7:14 4





* - postup

Leskovac 19. novembra (TASR) - Futbalisti Srbska postúpili na ME 2024. V nedeľňajšom zápase kvalifikačnej G-skupiny remizovali s Bulharskom 2:2 a po poslednom 10. kole sa udržali na druhej postupovej priečke za Maďarskom. Pred nedeľňajšími zápasmi mohli na postup pomýšľať aj reprezentanti Čiernej Hory, no potrebovali prehru Srbov a zároveň museli zdolať domácich Maďarov, ktorým však podľahli 1:3.Srbi mali postupový osud vo svojich rukách a ich šance sa ešte zvýšili v 17. minúte, keď Miloš Veljkovič dorazil loptu do bránky po rohovom kope. Bulhari však túžili po prvom víťazstve v kvalifikácii a v 59. minúte vyrovnali zásluhou krížnej strely Georgiho Ruseva. O desať minút už Bulhari viedli 2:1 po tom, čo Kiril Despodov unikol dvojici protihráčov a prekonal brankára Milinkoviča-Saviča. Domácich fanúšikov rozjasal v 77. minúte Srdjan Babič, ktorý skóroval hlavou po rohovom kope - 2:2. Tento výsledok domácim stačil a nemuseli sa spoliehať na pomoc Maďarov. Srbi sa na ME prebojovali prvýkrát od roku 2008.Hráči Čiernej Hory mohli byť prví, kto v kvalifikácii ME 2024 zdolá Maďarov, no napokon sa im to nepodarilo. Od 36. minúty viedli gólom Slobodana Rubežiča, ktorý vyťažil z prihrávky Stefana Jovetiča. Nádejné skóre im vydržalo do 67. minúty. Maďari postupne prevzali iniciatívu a Dominik Szoboszlai gólom zakončil individuálny prienik - 1:1. Ten istý hráč si krátko nato vymenil loptu s Martinom Ádámom a domáci viedli - 2:1. Reprezentanti Čiernej Hory už nedokázali zvrátiť skóre a v nadstavenom čase inkasovali tretíkrát. Szoboszlaiov priamy kop vyrazil brankár Mijatovič pred Ádáma a ten poslal loptu do siete - 3:1.