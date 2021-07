Srbi uspeli aj v 3x3basketbale do tretice, Poliakov zdolali

základná fáza:



ROC - Poľsko 16:21

Čína - Lotyšsko 17:18

Srbsko - Belgicko 21:14

Poľsko - Srbsko 12:15

ROC - Belgicko 16:21

Japonsko - Holandsko 20:21

Holandsko - Čína 21:18

Lotyšsko - Japonsko 21:18

Tokio 25. júla (TASR) - Belgickí hráči zvíťazili vo svojom treťom vystúpení na olympijskom turnaji v 3x3 basketbale. V nedeľnom zápase zvíťazili v Tokiu nad Rusmi 21:16. Tí majú po treťom dueli na konte jediný triumf, Belgičania dvakrát uspeli.Srbi zostali nezdolaní aj v treťom zápase na podujatí, keď si poradili s Poliakmi 15:12 a sú na čele tabuľky pred Belgičanmi.V základnej fáze štartuje 8 tímov a z nich prvé dva postúpia priamo do semifinále. Ďalšie dve miestenky do boja o medaily si vybojujú štyri ďalšie tímy v tabuľkovom poradí prostredníctvom štvrťfinálovej play off.