Srbi v základnej fáze turnaja stále stopercentní

základná fáza:



Belgicko - Čína 20:21

Srbsko - Japonsko 21:11

Japonsko - ROC 16:19

Lotyšsko - Srbsko 16:22

Holandsko - Belgicko 17:18 pp

Poľsko - Čína 19:21

Tokio 26. júla (TASR) - Srbskí hráči zvládli aj svoj piaty a šiesty zápas na olympijskom turnaji v 3x3 basketbale. V pondelok zdolali domácich Japoncov 21:11 a uštedrili im štvrtú prehru. Následne nastúpili na stretnutie s Lotyšmi, ktorých zdolali 22:16 a sú stále stopercentní.Prvé dve víťazstvá zaznamenali Číňania, ktorí si najprv poradili s Belgickom 21:20 a potom aj s Poľskom 21:19. Japonci vo svojom druhom zápase dňa prehrali aj s Rusmi (ROC) 16:19.V základnej fáze štartuje 8 tímov a z nich prvé dva postúpia priamo do semifinále. Ďalšie dve miestenky do boja o medaily si vybojujú štyri ďalšie tímy v tabuľkovom poradí prostredníctvom štvrťfinálovej play off.