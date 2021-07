Srbi v základnej fáze v 3x3 basketbale bez zaváhania

základná fáza:



Belgicko - Poľsko 16:14 pp

Čína - Japonsko 16:21

Srbsko - ROC 21:10

Lotyšsko - Holandsko 22:18

Tokio 27. júla (TASR) - Srbskí hráči zvládli aj svoj siedmy zápas na olympijskom turnaji v 3x3 basketbale. V utorok zdolali výber reprezentujúci Ruský olympijský výbor (ROC) 21:10 a s bilanciou 7-0 postúpili do semifinále ako víťazi základnej fázy.V nej štartovalo 8 tímov a z nich prvé dva postúpili priamo do semifinále. Ďalšie dve miestenky do boja o medaily si vybojujú štyri ďalšie tímy v tabuľkovom poradí prostredníctvom štvrťfinálovej play off.