Srbi zdolali Nemecko a majú bronz, Jokič s triple double

muži - basketbal:



o 3. miesto:



Nemecko – Srbsko 83:93 (38:46)



Najviac bodov: F. Wagner 18, M. Wagner 16, Schröder 13 - Jokič 19 (12 doskokov, 11 asistencií), Micič 19, Bogdanovič 16

Paríž 10. augusta (TASR) - Basketbalisti Srbska získali na OH v Paríži bronzové medaily. V sobotnom súboji o tretie miesto zdolali úradujúcich majstrov sveta Nemcov 93:83. Bol to pre nich tretí cenný kov pod piatimi kruhmi, majú na konte aj dve striebra (1996 a 2016). Vo finále olympijského turnaja sa v sobotu (21.30 h) stretnú domáci Francúzi a Američania.Srbi boli v repríze finále z uplynulých MS od úvodu lepší a po prvej štvrtine viedli 30:21. Po polčase mali k dobru osembodový náskok a mierili za medailou. V tretej štvrtine sa tím na čele s Nikola Jokičom dostal k 19-bodovému náskoku a dokráčal k bronzu. Trojnásobný najužitočnejší hráč NBA zaznamenal triple double za 19 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií. Sekundoval mu Vasilije Micič, ktorý mal rovnaký počet bodov. Nemci prekonali svoje maximum na OH, ktorým bolo 7. miesto z Barcelony (1992). K zisku bronzu im však nepomohlo ani 18 bodov Franza Wagnera.