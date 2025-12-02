< sekcia Šport
Srbky otočili duel so Španielkami a zvíťazili 31:29
Španielky nedokázali odpovedať na nečakanú prehru s Faerskými ostrovmi a na podujatí zaznamenali druhú prehru.
Autor TASR
Dortmund 2. decembra (TASR) - Hádzanárky Srbska si zvýšili vyhliadky na postup do vyraďovacej časti na MS v Nemecku a Holandsku. V stretnutí II. skupiny hlavnej fázy zvíťazili v utorok nad Španielkami 31:29, hoci po polčase prehrávali 17:19. Španielky nedokázali odpovedať na nečakanú prehru s Faerskými ostrovmi a na podujatí zaznamenali druhú prehru. Srbkám zostáva na konte jediná po nezdare s domácimi Nemkami.
MS žien v Nemecku a Holandsku - výsledky:
hlavná fáza
II. skupina (Dortmund/Nem.):
Španielsko - Srbsko 29:31 (19:17)
hlavná fáza
II. skupina (Dortmund/Nem.):
Španielsko - Srbsko 29:31 (19:17)