Srbské volejbalistky zvíťazili vo štvrtom zápase kvalifikácie OH 2024

volejbal-ženy - kvalifikačné turnaje na OH 2024:

A-skupina (Ningbo):



Holandsko - Ukrajina 3:0 (23, 21, 16)



Dominikánska republika - Mexiko 3:0 (17, 25, 16)



Srbsko - Česko 3:1 (20, 22, -30, 20)



Čína - Kanada 2:3 (-26, 15, -23, 22, -15)







tabuľka:



1. Srbsko 4 4 0 12:1 12



2. Čína 4 3 1 11:3 10



3. Holandsko 4 3 1 11:3 10



4. Domin. rep. 4 3 1 11:5 9



5. Kanada 4 2 2 8:10 5



6. Česko 4 1 3 4:11 2



7. Ukrajina 4 0 4 0:12 0



8. Mexiko 4 0 4 0:12 0

B-skupina (Tokio):



Belgicko - Peru 3:0 (12, 13, 21)



Turecko - Argentína 3:1 (16, -22, 15, 15)



Brazília - Portoriko 3:0 (21, 15, 9)



Japonsko - Bulharsko 3:0 (20, 13, 11)







tabuľka:



1. Japonsko 4 4 0 12:0 12



2. Turecko 4 4 0 12:2 12



3. Brazília 4 4 0 12:2 11



4. Belgicko 4 2 2 7:6 6



5. Argentína 4 1 3 4:9 3



6. Portoriko 4 1 3 3:10 3



7. Bulharsko 4 0 4 2:12 1



8. Peru 4 0 4 1 1:12 0



C-skupina (Lodž)



Taliansko - Kolumbia 3:0 (15, 20, 20)



USA - Kórejská republika 3:1 (-20 , 17, 19, 17)



Poľsko - Thajsko 2:3 (-18, 7, -2, 23, -12)



Nemecko - Slovinsko 3:2 (-17, 21, -19, 16, 12)







tabuľka:



1. Taliansko 4 4 0 12:1 12



2. USA 4 4 0 12:2 12



3. Nemecko 4 4 0 12:5 10



4. Poľsko 4 3 1 11:4 10



5. Thajsko 4 1 3 4:11 2



6. Južná Kórea 4 0 4 4:12 1



7. Slovinsko 4 0 4 3:12 1



8. Kolumbia 4 0 4 1:12 0





Ningbo/Tokio/Lodž 20. septembra (TASR) - Srbské volejbalistky zvíťazili aj vo štvrtom zápase kvalifikácie OH 2024. V stredu na turnaji v čínskom meste Ning-po zdolali Češky 3:1, s dvanástimi bodmi vedú A-skupinu. V "áčku" uspeli aj Holanďanky, ktoré si poradili s Ukrajinou 3:0, domáca Čína prehrala po dráme s Kanadou 2:3.V B-skupine majú stopercentnú bilanciu Turkyne, keď na turnaji v Tokiu triumfovali nad Argentínou 3:1. Úradujúce majsterky Európy figurujú s dvanástimi bodmi na druhom mieste za zatiaľ stopercentným Japonskom.V C-skupine sa darí Taliankám, tie uspeli proti Kolumbii hladko 3:0 a po štyroch dueloch sú nezdolané a patrí im priebežná prvá priečka. Rovnako plný počet bodov majú aj Američanky, ktoré si poradili s Kórejčankami 3:1 a tiež Nemky, ktoré v päťsetovej bitke zdolali Slovinky 3:2. Na OH do Paríža postúpia dva najlepšie tímy z každej z troch osemčlenných skupín.