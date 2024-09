Srbsko a Albánsko plánujú spoločnú kandidatúru ME 21 v roku 2027

Nyon 26. septembra (TASR) - Futbalové federácie Srbska a Albánska plánujú spoločnú kandidatúru na usporiadanie ME hráčov do 21 rokov v roku 2027. Jedným z cieľov spoločného projektu je pomôcť prekonať politické napätie. UEFA vo štvrtok uviedla, že iba ponuka Srbska a Albánska splnila termín na predloženie podrobných plánov turnaja.



Belgicko a Turecko už skôr deklarovali záujem u usporiadanie šampionátu, ktorého dejisko má byť známe na zasadnutí výkonného výboru UEFA 16. decembra. Srbská a albánska futbalová federácia sa spojili v máji a naplánovali organizáciu turnaja so 16 tímami. Tie by na ôsmich štadiónoch odohrali celkovo 31 zápasov. Prezident albánskej futbalovej federácie Armand Duka, ktorý je zároveň viceprezident UEFA, v máji uviedol, že "že je to stopercentný futbalový projekt s veľmi dobrým politickým odkazom."



Na ME v Nemecku sa historické napätie medzi balkánskymi krajinami prenieslo na tribúny, keď sa priaznivci Albánska (a Chorvátska) pridali ku skandovaniu protisrbských hesiel. UEFA zároveň udelila pokuty albánskej a srbskej federácii v samostatných incidentoch na ME 2024 za správanie fanúšikov, ktorí vystavovali politicky motivované transparenty o susednom Kosove.