Srbsko v G-skupine remizovalo v prestrelke s Kamerunom 3:3

Kamerunský futbalista Jean-Charles Castelletto (vpravo) sa teší po strelení úvodného gólu v zápase základnej G-skupiny Kamerun - Srbsko na MS v katarskom meste Wakra v pondelok 28. novembra 2022. Foto: TASR - AP

G-skupina – 2. kolo:



Kamerun – Srbsko 3:3 (1:2)



Góly: 29. Castelletto, 63. Aboubakar, 66. Chupo-Moting – 45+1. Pavlovič, 45+3. Milinkovič-Savič, 53. Mitrovič. ŽK: N´Kolou, Bassogog - Jovič, Milenkovič. Rozhodovali: Mohamed - Al Hammadi, Al Mahri (všetci SAE), 39.789 divákov.



Kamerun: Epassy – Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo – Hongla (55. Aboubakar), Anguissa (81. Gouet), Kunde (67. Ondoua) – Mbeumo (81. N´Koudou), Chupo-Moting, Toko Ekambi (67. Bassogog)



Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič (78. Babič), Pavlovič (55. S. Mitrovič) - Živkovič (78. Radonjič), Maksimovič, Lukič, Kostič (90+2. Djuričič) – Tadič, A. Mitrovič, S. Milinkovič-Savič (78. Grujič)

Srbský futbalista Sergej Milinkovič-Savič sa teší po strelení gólu v zápase základnej G-skupiny Kamerun - Srbsko na MS v katarskom meste Wakra v pondelok 28. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Rigobert Song, tréner Kamerunu: "Som spokojný, pretože moji hráči ukázali skutočného bojového ducha. Prehrávali sme o dva góly a vrátili sme sa späť. To je duch, ktorý chýbal v prvom zápase. Tím ukázal správnu reakciu. Stále sú tu veci, ktoré treba zlepšovať, ale s týmto zápasom sme spokojní."



Vicent Aboubakar, útočník Kamerunu: "Mali sme nejaké problémy, ale vždy sme hrali na výhru a na konci sme hrali veľmi dobre. Sme veľmi motivovaní pred zápasom s Brazíliou. Budeme čakať na svoju šancu."



Dragan Stojkovič, tréner Srbska: "Cítime veľkú frustráciu. Zaslúžene sme sa ujali vedenia 3:1. Musíte byť inteligentní, aby ste zápas dotiahli do konca tak, ako chcete. Niektoré chyby nás vyšli draho pri druhom a treťom góle Kamerunu. Absolútne zbytočne sme sa pokúšali o ofsajdovú pascu. To, že sme tím, ktorý si dokáže vytvárať šance ma teší. Tri strelené góly tiež, ale nie to, že sme ich tri dostali."



tabuľka:



1. Brazília 1 1 0 0 2:0 3



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Kamerun 2 0 1 1 3:4 1



4. Srbsko 2 0 1 1 3:5 1

Al Wakra 28. novembra (TASR) - Futbalisti Srbska remizovali v pondelkovom zápase G-skupiny na MS v Katare s Kamerunom 3:3. Srbi v nadstavenom čase prvého polčasu otočili nepriaznivý stav a v 53. minúte si vypracovali náskok 3:1. Následne však v priebehu troch minút neustrážili striedajúceho Vincenta Aboubakara, ktorý vsietil gól a pridal aj asistenciu.Kamerunčania strelili prvýkrát v histórii na MS tri góly. Záverečné zápasy G-skupiny sú na programe 2. decembra, keď sa v rovnakom čase o 20:00 SEČ stretne Srbsko so Švajčiarskom a Brazília s Kamerunom.Kamerunu chýbal pre bližšie nešpecifikované disciplinárne dôvody brankár Onana, ktorého nahradil medzi tromi žrďami Epassy. V 11. minúte musel čeliť kamerunský brankár Mitrovičovi, ktorý si v šestnástke zasekol obrancu a nastrelil vzdialenejšiu žrď. Ten istý hráč sa dostal v 17. minúte k odrazenej lopte od brániacich Kamerunčanov, avšak v tutovke z desiatich metrov netrafil priestor brány. Následne sa v 19. minúte pripomenul prvýkrát v zápase africký tím a brankár Milinkovič-Savič musel vyraziť prudkú strelu Kundeho. Srbi si v 29. minúte nerozumeli pri rozohrávke a ponúkli Kamerunu lacný rohový kop, z ktorého prišiel trest. Center smerujúci na prednú žrď predĺžil hlavou N´Koulou a situáciu výborne dosledoval Castelletto, ktorý doklepol loptu do prázdnej bránky. Srbsko dokázalo reagovať a pred polčasovou prestávkou otočilo stav v nadstavenom čase. Najskôr v prvej minúte pridaného času predviedol svoju kopaciu techniku Tadič, ktorý posadil center priamo na hlavu Pavloviča a ten nedal šancu Epassymu. V tretej minúte nadstaveného času poslal Srbov do vedenia 2:1 umiestnenou strelou spoza šestnástky Milikovič-Savič.Po zmene strán v 53. minúte predviedli Srbi nádhernú gólovú akciu, keď pri situácii štyroch proti štyrom úplne rozložili obranu Kamerunu a do prázdnej bránky zakončil Aleksandar Mitrovič. Srbskí futbalisti sa však uspokojili s dvojgólovým vedením, čo sa im aj vypomstilo. Dvakrát za sebou neustrážili ofsajdovú líniu a Kamerun vyrovnal. Najskôr v 63. minúte dostal prihrávku za obranu striedajúci Aboubakar, ktorý v hraničnej ofsajdovej situácii oblúčikom prekonal srbského brankára. Radosť Kamerunu najskôr prekazil čiarový rozhodca, ktorý odmával postavenie mimo hry. Situáciu však následne preveril systém VAR a gól uznal. O tri minúty neskôr sa v takmer identickej akcii ocitol opäť Aboubakar, ani v tomto prípade nezaklapla ofsajdová pasca a úplne voľný Chupo-Moting vyrovnal na 3:3. Pri oboch góloch zaváhal srbský stopér Milenkovič, ktorý neskoro vystúpil pred nabiehajúcim Aboubakarom. V závere stretnutia ešte Srbi vrhli sily do útoku, ale zápas už nedokázali preklopiť na svoju stranu a výrazne si tak skomplikovali šance na postup zo skupiny.