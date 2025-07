Srbský brankár Petrovič prestúpil z Chelsea do Bournemouthu

Bournemouth 12. júla (TASR) - Srbský futbalový brankár Djordje Petrovič odchádza v rámci anglickej Premier League z FC Chelsea do AFC Bournemouth. Prestupová čiastka činí 25 miliónov libier.



Dvadsaťpäťročný srbský reprezentant strávil uplynulú sezónu na hosťovaní v Racingu Štrasburg. V Bournemouthe by mal na pozícii jednotky nahradiť Kepu Arrizabalagu, ktorý sa presunul do londýnskeho Arsenalu. Informoval portál BBC.