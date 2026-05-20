< sekcia Šport
Srbský brankár Popovič je prvou letnou posilou Slovana Bratislava
Do tímu sériového slovenského šampióna tak smeruje po Svetozarovi Markovičovi ďalší odchovanec slávneho Partizanu.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Srbský brankár Aleksandar Popovič je prvou letnou posilou futbalistov majstrovského ŠK Slovan Bratislava. Vedenie belasých sa s 26-ročným gólmanom dohodlo na trojročnom kontrakte s ročnou opciou. Naposledy pôsobil v DAC Dunajská Streda, kde sa mu končí zmluva.
Do tímu sériového slovenského šampióna tak smeruje po Svetozarovi Markovičovi ďalší odchovanec slávneho Partizanu. Popovič sa už ako 20-ročný postavil medzi tri žrde Partizanu, s ktorým sa dvakrát prebojoval do jarnej vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy. Od leta 2023 patrí medzi brankársku špičku Niké ligy, kde má na konte 31 čistých kont. „Popoviča máme dlhodobo nasledovaného z našej ligy. Všimli sme si ho ešte počas pôsobenia v Partizane a podobne ako pri Svetozarovi Markovičovi môžeme povedať, že sa naše cesty konečne spojili. Aleksandar má všetky predpoklady, aby dobre zapadol do našej dobrej brankárskej partie nielen z pohľadu kvality, ale aj charakterových vlastností. Môže vytvoriť veľmi silný a kvalitný brankársky tím s Dominikom Takáčom a Matúšom Macíkom. Pri našej ambícii hrať vo viacerých súťažiach je kľúčové mať k dispozícii vyrovnaných brankárov, ktorí na seba môžu zdravo konkurenčne tlačiť a zároveň spoľahlivo naskočiť medzi tri žrde. Som veľmi rád, že sme sa s Aleksandarom dohodli na trojročnom kontrakte s ročnou opciou. Do novej sezóny teda máme vyriešenú brankársku trojicu, keď máme podpísaného aj Matúša Macíka,“ povedal pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ ŠK Slovan.
„Som pripravený na novú výzvu a posun do Slovana vnímam ako veľmi dobrý krok v mojej kariére. Prichádzam do najlepšieho klubu na Slovensku. Teším sa na spoluprácu s brankármi, ktorí už v Slovane sú. Miesto medzi tromi žrďami je síce len jedno, každý z nás sa oň chce pobiť, no bez ohľadu na to sa určite budeme navzájom podporovať a verím, že budeme veľmi dobrí kolegovia. Na Tehelnom poli už som odchytal niekoľko zápasov pred zaplneným publikom, je to naozaj krásny štadión. Teším sa aj na Svetozara Markoviča, s ktorým sme spoločne strávili niekoľko rokov v Partizane a sme blízki priatelia. Viem, že v Slovane sa hrá o tie najvyššie ambície, túžim prispieť k úspechom doma i na európskej scéne. Som veľmi rád, že budem chytať za Slovan,“ vyhlásil Popovič.
Rodák zo srbského mesta Užice sa už v mládežníckych kategóriách presunul do Partizanu. Prvé štarty na medzi mužmi zbieral na hosťovaní v Teleoptik Zemun, v júni 2020 debutoval za prvý tím Partizanu. Už v nasledujúcom ročníku 2020/21 bol ako mladík brankárskou jednotkou slávneho srbského klubu, keď v 21 dueloch vychytal až 13 čistých kont a s Partizanom sa stal vicemajstrom Srbska. V nadchádzajúcej sezóne 2021/22 si zachytal v skupinovej fáze Konferenčnej ligy, v domácej súťaži z toho opäť bolo druhé miesto. V Európe sa Partizan s Popovičom medzi tromi žrďami dostal cez Spartu Praha do osemfinále, kde nestačil na Feyenoord. Jednotkou bol aj v ročníku 2022/23, keď popri srbskej lige chytal opäť aj v hlavnej fáze Konferenčnej ligy. Celkovo za Partizan odchytal 92 súťažných zápasov, v 41 z nich si udržal čisté konto. V lete 2023 zamieril do Niké ligy, keď prestúpil do Dunajskej Stredy. Aj na Slovensku sa okamžite zaradil medzi brankársku špičku. V Niké lige má na konte 81 štartov, pripísal si v nich 31 čistých kont. Zaznamenal jeden štart v najcennejšom drese za srbské reprezentačné áčko, a to v prípravnom zápase v januári 2021 proti Paname (0:0).
Do tímu sériového slovenského šampióna tak smeruje po Svetozarovi Markovičovi ďalší odchovanec slávneho Partizanu. Popovič sa už ako 20-ročný postavil medzi tri žrde Partizanu, s ktorým sa dvakrát prebojoval do jarnej vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy. Od leta 2023 patrí medzi brankársku špičku Niké ligy, kde má na konte 31 čistých kont. „Popoviča máme dlhodobo nasledovaného z našej ligy. Všimli sme si ho ešte počas pôsobenia v Partizane a podobne ako pri Svetozarovi Markovičovi môžeme povedať, že sa naše cesty konečne spojili. Aleksandar má všetky predpoklady, aby dobre zapadol do našej dobrej brankárskej partie nielen z pohľadu kvality, ale aj charakterových vlastností. Môže vytvoriť veľmi silný a kvalitný brankársky tím s Dominikom Takáčom a Matúšom Macíkom. Pri našej ambícii hrať vo viacerých súťažiach je kľúčové mať k dispozícii vyrovnaných brankárov, ktorí na seba môžu zdravo konkurenčne tlačiť a zároveň spoľahlivo naskočiť medzi tri žrde. Som veľmi rád, že sme sa s Aleksandarom dohodli na trojročnom kontrakte s ročnou opciou. Do novej sezóny teda máme vyriešenú brankársku trojicu, keď máme podpísaného aj Matúša Macíka,“ povedal pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ ŠK Slovan.
„Som pripravený na novú výzvu a posun do Slovana vnímam ako veľmi dobrý krok v mojej kariére. Prichádzam do najlepšieho klubu na Slovensku. Teším sa na spoluprácu s brankármi, ktorí už v Slovane sú. Miesto medzi tromi žrďami je síce len jedno, každý z nás sa oň chce pobiť, no bez ohľadu na to sa určite budeme navzájom podporovať a verím, že budeme veľmi dobrí kolegovia. Na Tehelnom poli už som odchytal niekoľko zápasov pred zaplneným publikom, je to naozaj krásny štadión. Teším sa aj na Svetozara Markoviča, s ktorým sme spoločne strávili niekoľko rokov v Partizane a sme blízki priatelia. Viem, že v Slovane sa hrá o tie najvyššie ambície, túžim prispieť k úspechom doma i na európskej scéne. Som veľmi rád, že budem chytať za Slovan,“ vyhlásil Popovič.
Rodák zo srbského mesta Užice sa už v mládežníckych kategóriách presunul do Partizanu. Prvé štarty na medzi mužmi zbieral na hosťovaní v Teleoptik Zemun, v júni 2020 debutoval za prvý tím Partizanu. Už v nasledujúcom ročníku 2020/21 bol ako mladík brankárskou jednotkou slávneho srbského klubu, keď v 21 dueloch vychytal až 13 čistých kont a s Partizanom sa stal vicemajstrom Srbska. V nadchádzajúcej sezóne 2021/22 si zachytal v skupinovej fáze Konferenčnej ligy, v domácej súťaži z toho opäť bolo druhé miesto. V Európe sa Partizan s Popovičom medzi tromi žrďami dostal cez Spartu Praha do osemfinále, kde nestačil na Feyenoord. Jednotkou bol aj v ročníku 2022/23, keď popri srbskej lige chytal opäť aj v hlavnej fáze Konferenčnej ligy. Celkovo za Partizan odchytal 92 súťažných zápasov, v 41 z nich si udržal čisté konto. V lete 2023 zamieril do Niké ligy, keď prestúpil do Dunajskej Stredy. Aj na Slovensku sa okamžite zaradil medzi brankársku špičku. V Niké lige má na konte 81 štartov, pripísal si v nich 31 čistých kont. Zaznamenal jeden štart v najcennejšom drese za srbské reprezentačné áčko, a to v prípravnom zápase v januári 2021 proti Paname (0:0).