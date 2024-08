Srbský prezident chce postaviť múzeum Novaka Djokoviča

Belehrad 7. augusta (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu oznámil, že chce postaviť múzeum venované Novakovi Djokovičovi po jeho triumfe vo dvojhre na olympijskom turnaji v Paríži.



"Mali sme prvé diskusie o výstavbe múzea Novaka Djokoviča, ktoré by sa malo stať ďalšou atrakciou v meste," povedal v utorok srbský prezident Aleksandar Vučič.



Djokovič sa v Srbsku už dlhodobo teší statusu žijúcej legendy. Belehradský rodák a víťaz 24 grandslamových titulov roky viedol tenisovú akadémiu v hlavnom meste a často navštevuje športové podujatia a stretáva sa s funkcionármi.



"Palma de Mallorca má múzeum venované Rafaelovi Nadalovi. My chceme ukázať, čo urobil Djokovič pre našu krajinu a zároveň prilákať turistov," dodal Vučič, ktorý dúfa, že múzeum otvoria ešte pred tým, ako bude Belehrad hostiť svetovú výstavu Expo 2027.



Djokovič v nedeľňajšom olympijskom finále zdolal Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 (3), 7:6 (2) a získal prvú medailu z OH. Pripojil sa tak ku Andremu Agassimu, Nadalovi, Steffi Grafovej a Serene Williamsovej, ktorí vyhrali všetky štyri grandslamové turnaje aj dvojhru na olympijských hrách. Informovala o tom agentúra AFP.