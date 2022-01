Srbský útočník Vlahovič je blízko k prestupu z Fiorentiny do Juventusu

Turín 28. januára (TASR) - Mladý srbský futbalista Dušan Vlahovič je blízko k prestupu z Fiorentiny do Juventusu Turín. Útočník pricestoval v piatok do Turína na lekársku prehliadku a jeho transfer by mali po nej spečatiť v najbližších hodinách. Juventus by za jeho príchod mal zaplatiť približne 67 miliónov eur plus ďalších osem v prípadných bonusoch.



Dvadsaťdvaročný Vlahovič nastrieľal v prebiehajúcej sezóne Serie A už 17 gólov a je na čele tabuľky strelcov spolu s Cirom Immobilem z Lazia Rím. V Juventuse má zaceliť dieru po letnom odchode kanoniera Cristiana Ronalda do Manchestru United. "Stará dáma" je momentálne mimo štvorice najlepších v talianskej lige, na 5. mieste stráca bod na Atalantu, ktorá má zápas k dobru. Juventus zaznamenal v 23 ligových zápasoch iba 34 gólov, pripomenula agentúra AP.