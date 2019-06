Srí Lanka kontumačne postúpila v kvalifikácii MS 2022

V domácom stretnutí zvíťazilo Macao, no Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla o kontumácii 3:0 v prospech Srí Lanky.

Zürich 27. júna (TASR) - Futbalisti Srí Lanky postúpili do ďalšej fázy ázijskej časti kvalifikácie MS 2022 po kontumácii odvetného zápasu s Macaom. Jeho reprezentácia odmietla odcestovať na odvetný duel pre obavy o bezpečnosť tímu po aprílových teroristických útokoch.



V domácom stretnutí zvíťazilo Macao, no Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla o kontumácii 3:0 v prospech Srí Lanky, Macao navyše musí zaplatiť pokutu 10.000 švajčiarskych frankov za neodohranie zápasu.



V ďalšej fáze kvalifikácie sa predstaví 40 účastníkov v ôsmich päťčlenných skupinách. Do záverečnej časti sa dostanú víťazi a najlepšie štyri tímy z druhých miest. Informovala o tom agentúra AP.