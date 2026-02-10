< sekcia Šport
Šrobová po olympijskom debute: „Peťa mi veľmi pomohla“
Stres jej pomohla odbúrať práve jej omnoho skúsenejšia krajanka. Vlhová sa ako správna tímová kolegyňa a mentorka postarala o to, aby to mala debutantka na štarte čo najľahšie.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová zvládla svoju olympijskú premiéru, i keď výsledkovo nevýrazne, no s platným časom v cieli prvej časti tímovej kombinácie a tak do druhého kola mohla nastúpiť Petra Vlhová. Nervozitu na jej výkone bolo cítiť, no do zjazdu sa pustila s vervou a nebyť chyby v spodnej časti náročnej zjazdovky Olimpia delle Tofane, mohol z toho byť aj lepší čas.
Tímová kombinácia je nová disciplína v olympijskom programe. Pozostáva z dvojíc, kde jedna pretekárka štartuje v zjazde a druhá v slalome. Ich časy sa sčítajú a určia konečný výsledok. Aby mohla vyštartovať druhá, prvá musí prísť do cieľa. „Samozrejme, bolo tam trochu stresu, ale snažila som sa upokojiť a myslieť na moju jazdu. Keď sa mi to podarilo a stála som na tom štarte, bol to úžasný pocit,“ povedala pre TASR dvadsaťjedenročná po olympijskej premiére. Do nej išla s cieľom predviesť jazdu vyrovnanú jej výkonom, no aj s myšlienkou na to, že jej tímovou partnerkou je olympijská víťazka. Vlhová, ktorá pauzovala vyše dva roky pre zranenia kolena, mala práve v utorok absolvovať svoj veľký súťažný návrat: „Takže som myslela na to, že chcem podať čo najlepší výkon, samozrejme, snažila som sa aj dôjsť do cieľa, aby sme potom mohli sledovať na štarte Peťu Vlhovú.“
Stres jej pomohla odbúrať práve jej omnoho skúsenejšia krajanka. Vlhová sa ako správna tímová kolegyňa a mentorka postarala o to, aby to mala debutantka na štarte čo najľahšie. „Snažila som sa na to nemyslieť, je to zbytočný tlak, s ktorým neviem nič urobiť. A Peťa bola veľmi milá. Včera večer mi povedala, že teraz sa mám upokojiť a že jej nezáleží, či odštartuje dnes alebo o týždeň, čo mi veľmi pomohlo,“ vyzdvihla Šrobová. Vlhová tak dostala šancu vyskúšať si trať pred slalomom, ktorý je na programe 18. februára a v ktorom pred štyrmi rokmi v Pekingu vystúpila na olympijský vrchol.
Šrobová nakoniec finišovala na 26. mieste s mankom desať sekúnd na líderku a víťazku klasického zjazdu z nedele Breezy Johnsonovú. V jednom momente však bola blízko k vypadnutiu. Po minúte a pol jazdy urobila veľkú chybu, v zákrute zišla ďaleko mimo líniu a takmer „vyletela“ z trate. S veľkou námahou sa dokázala zmestiť do ďalšej brány a svoju jazdu napokon dokončila. „Išla som trošičku dozadu, trochu na vnútornú lyžu a bolo to na hrane, ale nejako som na tú lyžu zatlačila a dokončila som to,“ odfúkla si.
S Petrou Vlhovou bude štartovať aj o osem dní, no už samostatne v klasickom slalome. „Určite pôjdem slalom a ešte rozmýšľame aj nad superobrovským slalomom. Ale tam je to skôr, že nie. Dá sa povedať, že slalom je moja najlepšia disciplína, ale predsa len je to aj najobsadenejšia disciplína. Ešte sa neviem porovnávať so Svetovým pohárom, ale motyka vie vystreliť, takže skúsim urobiť, čo dokážem a teším sa na to,“ dodala.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
