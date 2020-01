SSC Neapol porazil Juventus Turín, Lobotka hral od 69. min

21. kolo:

Inter Miláno - Cagliari Calcio 1:1 (1:0)

Góly: 29. Martinez - 78. Nainggolan. ČK: 90.+4 Martinez (Inter) po 2. ŽK

/M. Škriniar (Inter) hral do 17. min/



Parma Calcio - Udinese Calcio 2:0 (2:0)

Góly: 19. Gagliolo, 34. Kulusevski

/J. Kucka (Parma) odohral celé stretnutie/



Sampdoria Janov - Sassuolo Calcio 0:0

ČK: 26. Peluso (Sassuolo)



Hellas Verona - US Lecce 3:0 (2:0)

Góly: 19. Dawidowicz, 34. Pessina, 87. Pazzini (z 11 m). ČK: 68. Dell'Orco (Lecce) po 2. ŽK



AS Rím - Lazio Rím 1:1 (1:1)

Gól: 26. Džeko - 34. Acerbi

/D. Vavro (Lazio) bol na lavičke náhradníkov/



SSC Neapol - Juventus Turín 2:1 (0:0)

Góly: 63. Zielinski, 86. Insigne - 90. Ronaldo

/S. Lobotka (Neapol) hral od 69. min/

Rím 26. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zdolali v nedeľnom domácom stretnutí 21. kola najvyššej talianskej súťaže Juventus Turín 2:1. Naplno zabodovali po troch prehrách za sebou a posunuli sa na desiatu priečku tabuľky. Na jej čele zostal Juventus o tri body pred Interom Miláno, obhajca titulu prehral v lige prvýkrát od 7. decembra, keď nestačil na Lazio Rím. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil za Neapol v 69. minúte.Inter remizoval doma s Cagliari Calcio 1:1. Jediný gól Interu strelil Lautaro Martinez, ktorý videl v nadstavenom čase červenú kartu. Stopér v drese domácich Milan Škriniar zišiel z ihriska už v 17. minúte, tréner Antonio Conte ho vystriedal pre indispozíciu spôsobenú chorobou.Parma v zostave so stredopoliarom Jurajom Kuckom zdolala na vlastnom štadióne Udinese 2:0. Rímske derby medzi AS a Laziom sa skončilo nerozhodne 1:1, obranca Denis Vavro sedel na lavičke náhradníkov Lazia.