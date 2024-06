St. Étienne sa po úspechu v baráži vráti po dvoch rokoch do Ligue 1

baráž o účasť v Ligue 1 - odvetný zápas:



FC Metz - AS St. Étienne 2:2 po predĺžení (2:1, 2:0)



Góly: 17. Camara, 25. Mikautadze (z 11 m) - 35. Petrot, 117. Wadji, ČK: 6. Diallo (Metz).



/prvý zápas 1:2, AS St. Étienne postúpil do Ligue 1/

Metz 2. júna (TASR) - Futbalisti AS St. Étienne sa po dvoch rokoch vrátia do francúzskej Ligue 1. Rozhodol o tom odvetný zápas baráže o účasť v najvyššej súťaži, v ktorom druholigista síce prehral na ihrisku Metz v riadnom hracom čase 1:2, no v predĺžení zaznamenal víťazný presný zásah v 117. minúte senegalský útočník Ibrahima Wadji. Prvý duel vyhrali hráči St. Étienne doma 2:1.Metz hrali od šiestej minúty bez vylúčeného Pepeho Dialla. Napriek tomu si vypracovali dvojgólový náskok, ktorý by im zabezpečil zotrvanie medzi elitou, keďže v úvodnom zápase prehrali 1:2. Ešte do polčasu však inkasovali a v predĺžení nedokázali doviesť stretnutie aspoň do rozstrelu. St. Étienne sa vrátilo do Ligue 1 po dvoch ročníkoch v druhej najvyššej súťaži.