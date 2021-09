St. Louis Blues predĺžili zmluvu s generálnym manažérom Armstrongom

St. Louis 26. septembra (TASR) - Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues predĺžilo spoluprácu s generálnym manažérom Dougom Armstrongom. Strany sa dohodli na novej päťročnej zmluve.



Súčasný kontrakt vyprší Armstrongovi po konci nadchádzajúceho ročníka, mal v ňom opciu aj na ďalšiu sezónu. Päťdesiatsedemročný Kanaďan prišiel do St. Louis v roku 2008 a o dva roky neskôr ho Blues vymenovali za generálneho manažéra. Vybudoval tím, ktorý v roku 2019 získal Stanleyho pohár. "Bluesmani" počas jeho pôsobenia postúpili do play off v deviatich z jedenástich sezón.



"Ako manažér nikdy neviete, ako dlho vydržíte na svojej pozícii, niekedy je to len krátky záblesk. Je pre mňa cťou byť manažér Blues takto dlho a teším sa, že naša spolupráca bude pokračovať," povedal pre klubový web Armstrong, ktorý bude na ZOH 2022 v Pekingu aj generálnym manažérom kanadskej reprezentácie.