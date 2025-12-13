Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
St. Louis Blues vyhrali doma nad Chicagom 3:2, Dvorský nebodoval

Bluesmani sa tešili z plného bodového zisku po dvoch predchádzajúcich prehrách a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 11. priečka o bod za Chicagom.

New York 13. decembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NHL nad Chicagom 3:2. V drese domácich odohral slovenský útočník Dalibor Dvorský viac ako 13 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal.

Bluesmani sa tešili z plného bodového zisku po dvoch predchádzajúcich prehrách a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 11. priečka o bod za Chicagom. Svoj premiérový gól za St. Louis zaznamenal obranca Logan Mailloux, ktorého klub získal v lete výmenou z Montrealu. Rovnako prvý presný zásah dosiahol krídelník Matt Luff, dve asistencie mal Robert Thomas. Za Chicago dosiahol švédsky útočník Andre Burakovsky gól a asistenciu, na oboch góloch hostí sa podieľal Connor Bedard.

Dvorský nebodoval v jedenástom stretnutí za sebou. V súboji s Blackhawks mal minutáž 13:08 s dvoma strelami na bránku, štyrmi hitmi a 57-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach. Po 23 dueloch v prebiehajúcej sezóne má na konte naďalej štyri body (3+1).

Trojzápasovú šnúru prehier zastavili hráči Utahu, ktorí doma zdolali Seattle 5:3. Nick Schmaltz k tomu prispel tromi bodmi za gól a dve asistencie. Dylan Guenther skóroval v treťom zápase za sebou. Dva presné zásahy za Seattle si pripísal Mason Marchment.



St. Louis - Chicago 3:2, Utah - Seattle 5:3
