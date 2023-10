St. Louis nechcel robiť zo Slafkovského po fauloch obetného baránka

Montreal 18. októbra (TASR) - Slovenskému hokejistovi Jurajovi Slafkovskému nevyšiel stredajší duel proti Minnesote (2:5). Jeho dva fauly v útočnom pásme znamenali dva góly do siete Montrealu a najmä za ten druhý si v zámorí vyslúžil veľkú kritiku. Tréner Martin St. Louis však z neho nechcel robiť "obetného baránka" a tak ho po ňom neposadil na striedačku a dal mu šancu aj v ďalších minútach.



Slafkovský odohral dokopy 14:20 minút a dvoch vylúčení si pripísal aj jednu strelu a jeden hit. Jeho fauly prišli v druhej tretine za nepriaznivého stavu 0:2. Najprv si išiel "sadnúť" za podrazenie, krátko po ňom aj Kaiden Guhle a výhodu o dvoch hráčov využil Joel Ek Eriksson. Druhý faul prišiel ešte v horšom momente a práve zaň sa na jednotku vlaňajšieho draftu zniesla veľká kritika. Montreal znížil vďaka gólu Tannera Pearsona na 1:3, v 36. minúte hral presilovku a usadil sa v pásme. No Slafkovský v tom momente úplne zbytočne vyrazil útočníkovi Wild Marcusovi Johanssonovi hokejku do vzduchu a dostal dve minúty za nedovolené bránenie. Presilovka Montrealu sa tak predčasne skončila, naopak, začala sa výhoda Wild a Kirill Kaprizov počas nej upravil na 4:1.



"Áno bol to faul, ktorý sme to v tom čase rozhodne nepotrebovali. Teraz máme až príliš vylúčení a mám pocit, že dávam všetkých sedieť na striedačku. ´Slaf´ je mladý hráč, poučí sa z toho," povedal tréner Martin St. Louis. Canadiens mali v zápase až desať menších trestov a tri väčšie. Rozhodcovia rozdali celkovo 84 trestných minút. "Myslím, že sa len snažil rozrušiť ho, no je to silný chlapec, hokejka vyletela do vzduchu... Aj ja som to robil a niekedy to odpískali, niekedy nie. V dnešnom hokeji, keď idete po hokejke, zlomí sa alebo vyletí, je to faul. Takže si na to musíme dať pozor," snažil sa ho ospravedlniť hlavný kouč. "Pred zápasom môžete mať akýkoľvek plán, no nedokážete ho zrealizovať s toľkými vylúčeniami," dodal.



Duel s Minnesotou nevyšiel celému tímu a Montreal úplne prepadol pri hre špeciálnych tímov, nie len v oslabeniach, ale aj pri vlastných presilovkách. Najmä v tej úvodnej v 10. minúte, keď inkasoval dvakrát v priebehu 25 sekúnd. Pri prvom brejku sa presadil strelou švihom Brandon Duhaime a po ňom so šťastím prehodil brankára Samuela Montembeaulta Connor Dewar. Minnesota pridala ďalšie tri góly v presilovkách. Canadiens nevyužili ani jednu z piatich.



Vylúčenia robili tímu problémy aj v úvodných dvoch dueloch. V predchádzajúcom stretnutí s Chicagom (3:2) inkasovali desať menších trestov, na úvod s Torontom (5:6 pp a sn) päť a Arber Xhekaj 5+10 za bitku.



"Musíme to zmeniť. Je na nás hráčoch, aby sme sa o to postarali a treba to vyriešiť v šatni. Vyriešime to ako tím. Nie je to len o jednom hráčovi. Musíme si sadnúť, aby nemusel zasahovať tréner," povedal asistent kapitána Brendan Gallagher pre Sportsnet. Podľa portálu totiž St. Louis presadzuje politiku, že ak je nejaký problém v šatni, pokúsia sa ho vyriešiť najprv hráči a až potom zasiahne tréner.



Montreal zasiahla v noci na stredu aj ďalšia tvrdá rana. Zranené koleno vyradilo útočníka Kirbyho Dacha do konca sezóny a počas duelu s Minnesotou sa zranil aj Kaiden Guhle, ktorý opustil ľad počas druhej tretiny pre problémy v hornej časti tela.