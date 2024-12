St. Louis o Slafkovskom: V posledných dvoch zápasoch hral najlepšie

Montreal 22. december (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom k tretiemu víťazstvu Montrealu za sebou, Canadiens zdolali v zámorskej NHL Detroit 5:1. S výkonom celého tímu a aj so Slafkovským bol spokojný aj tréner Martin St. Louis.



"V týchto dvoch zápasoch proti Detroitu podal asi najlepšie výkony, aké sme od neho videli," povedal St. Louis na pozápasovej tlačovej konferencii na adresu 20-ročného Slafkovského. Canadiens zdolali Red Wings dvakrát v priebehu dvoch dní.



Podľa St. Louisa musí Slafkovský hrať priamočiarejšie, čo v týchto dueloch dokázal. "Slaf je veľký chlapec a také veľké telo nedokážete presúvať bez toho, aby ste do toho zapojili nohy. To sú zákony fyziky. Musí jednoducho neustále šliapať nohami, inak to nejde," povedal St. Louis.



"Vďaka tomu, že dobre korčuľoval, tak vybojoval veľa pukov a vytváral veľa priestoru pre ´Suziho´ a Colea (Nick Suzuki, Cole Caufield), navyše sa on sám dostával častejšie k puku a videli ste, že má zručnosti a vie s ním narábať. Má prehľad a vie, čo sa na ľade deje. Verím, že to bude takto pokračovať," dodal kormidelník Montrealu.



Spokojný bol aj Slafkovský, ktorý vyrovnal štvrtým gólom v sezóne na 1:1. "Ide to dobrým smerom, čo ma teší. Rozdiel je, že som viac korčuľoval, to je všetko. Som rád, že sa darí a dúfam, že to bude pokračovať," povedal Slafkovský pre Montreal Gazzette a pochválil brankára Sama Montembeaulta, ktorý chytil 20 striel, keď nastúpil deviatykrát za sebou. "V každom zápase je našou veľkou oporou, dnes to opäť potvrdil," povedal na adresu brankára Slafkovský, ktorý zaznamenal štyri strelecké pokusy, rozdal tri hity a stal sa prvou hviezdou zápasu. V 30 dueloch tejto sezóny nazbieral 18 bodov (4+14).