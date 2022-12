St. Louis posadil Slafkovského, záver duelu sledoval zo striedačky

Montreal 16. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský nedohral nočný zápas NHL, v ktorom jeho Montreal prehral s Anaheimom 2:5. Osemnásťročný útočník sa prepadol do štvrtej formácie a polovicu záverečnej časti sa už na ľad nedostal.



Slafkovský začal duel v tretej formácii, ale Canadiens sa proti najslabšiemu tímu súťaže nedarilo a pred začiatkom tretej tretiny sa za stavu 0:2 rozhodol tréner Martin St. Louis zamiešať so zostavou. Slafkovský odohral vo štvrtom útoku len dve krátke striedania. "Snažil som sa zmeniť veci a dať viac priestoru hráčom, ktorým sa darilo," odpovedal zámorským novinárom St. Louis na otázku, prečo takmer neposielal na ľad tohtoročnú draftovú jednotku.



Montreal vyrovnal vďaka dvom gólom Colea Caufielda z 0:2 na 2:2, ale napokon prehral 2:5. Ducks prerušili sériu deviatich prehier na ľadoch súperov. Slafkovský počas 12:44 min na ľade ohrozil bránku Ducks jednou strelou.



Nedarilo sa ani New Jersey so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom. Devils nestačili doma na Philadelphiu (1:2) a utrpeli štvrtú prehru za sebou. Tatar bol na ľade 11 minút a 33 sekúnd, pripísal si jednu strelu a jeden hit. V treťom zápase za sebou vyšiel bodovo naprázdno, celkovo má v 30 vystúpeniach tejto sezóny bilanciu 7+9.



Z tria Slovákov v akcii sa tešil z víťazstve len Erik Černák. Tampa Bay zdolala Columbus 4:1 a zaznamenala štvrté víťazstvo za sebou. Černák odohral 18:20 min., mal tri plusové body, na súperovu bránku vyslal dve strely a rozdal tri bodyčeky. V 25 zápasoch v tejto sezóne nazbieral Černák 5 bodov za gól a štyri asistencie. V počte hitov (86) je slovenský obranca jasne na čele štatistík Lightning, celkovo sa delí o 21. miesto s Alexandrom Ovečkinom (Washington) a Carlom Grundströmom (Los Angeles).