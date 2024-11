St. Louis povedie Montgomery, bývalý kouč Bostonu nahradil Bannistera

New York 24. novembra (TASR) - Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues ukončil spoluprácu s trénerom Drewom Bannisterom. Vo funkcii ho nahradil Jim Montgomery, ktorý v tomto týždni skončil na striedačke Bostonu Bruins pre neuspokojivé výsledky v úvode sezóny. Päťdesiatpäťročný kormidelník podpísal s Blues päťročný kontrakt.



Rozhodnutie o zmenách v realizačnom tíme oznámil generálny manažér Doug Armstrong. Montgomery sa stal 28. hlavným trénerom v histórii organizácie. Na striedačke Bruins pôsobil od júna 2022, keď nahradil Brucea Cassidyho. Mužstvo v jeho prvej sezóne vytvorilo nové rekordy NHL so 65 víťazstvami a 135 bodmi, ale v play off skončilo už v prvom kole. Montgomery po sezóne získal trofej Jacka Adamsa. Pôsobenie v St. Louis nebude pre neho neznámou, keďže v klube pôsobil v sezónach 2020/21 a 2021/22, keď bol asistentom trénera Craiga Berubeho. Ako hlavný kouč viedol v NHL okrem Bostonu aj Dallas.



Bannister pôsobil v St. Louis necelý rok, odkedy vystriedal Berubeho. Blues prehrali v prebiehajúcej sezóne profiligy 13 z 22 zápasov a v Západnej konferencii im patrí 13. miesto.